La Juventus piomba su Zirkzee! Contatti avviati, Giuntoli prova a far pressing sul Bayern Monaco

C'è anche la Juventus su Joshua Zirkzee, secondo le ultimissime riportate da Sky Sport. L'attaccante del Bologna, autore di una straordinaria crescita in fatto di gol e continuità in questa stagione, secondo l'emittente è diventato obiettivo concreto anche dei bianconeri dopo essere stato sondato a più riprese dal Milan in vista del prossimo anno.

I primi contatti sono già andati in scena in questo senso, con la Juventus che starebbe inoltre facendo pressione sul Bayern Monaco: i bavaresi hanno in mano l'opzione di riacquisto dal Bologna per 40 milioni di euro, con Giuntoli che vorrebbe il riscatto al termine della stagione da parte dei tedeschi per poi andare a trattare direttamente con loro per il suo cartellino. Ed il viaggio dei giorni scorsi a Monaco di Baviera, in concomitanza della sfida contro la Lazio in Champions League, sarebbe servito proprio per avviare i contatti in questo senso.

Sullo sfondo, oltre al Milan, ci sono anche diversi club inglesi fra cui l'Arsenal che nei contatti avuti nelle scorse settimane avrebbe ventilato al suo entourage una proposta di ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Cifre alte insomma, tanto per il cartellino quanto per l'ingaggio, ma la Juventus si è inserita prepotentemente sull'olandese.