La Juventus prepara la sfida al Psv con i dubbi Cambiaso e Douglas Luiz

La Juventus si è già lasciata alle spalle la vittoria ottenuta contro l’Inter per pensare alla gara di Champions League contro il Psv. I bianconeri, ieri, si sono allenati in vista del match contro gli olandesi e il club ha spiegato qual è il lavoro svolto dalla squadra: “Si apre una settimana importantissima per i bianconeri. Mercoledì la Juve sarà in campo a Eindhoven, per difendere il 2-1 dell’andata e cercare di accedere agli ottavi di Champions League. Come ha detto Mister Motta proprio ieri nel post partita, non c’è tempo di festeggiare la bella vittoria con l’Inter in campionato, perché l’Europa chiama. E allora, gruppo subito in campo nella mattinata di oggi: se chi ha giocato titolare ieri ha usufruito della classica seduta di scarico, il resto della squadra si è focalizzata, dopo il riscaldamento, su lavoro fisico con conclusioni in porta e possesso del pallone”.

Lavoro personalizzato in campo per Douglas Luiz, anche Cambiaso si è allenato a parte.

Douglas Luiz è stato costretto a saltare il match contro l’Inter a causa di un affaticamento muscolare. Il brasiliano, nella giornata di ieri, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Adesso resta da capire se Douglas Luiz ci sarà in Champions, al momento, la sua presenza è in dubbio anche perché lo staff medico non vuole correre nessun rischio. Qualcosa in più si saprà nella giornata di oggi visto che la squadra dovrà partire per l’Olanda. Ieri, però, anche Andrea Cambiaso ha fatto parte dell’allenamento da solo a causa del solito fastidio alla caviglia. Il numero 27 bianconero è stato decisivo con il suo ingresso nella gara contro l’Inter. Cambiaso è apparso in buona condizione e la sue presenza in campo ha aiutato la Juventus a fare il gran secondo tempo fatto contro l’Inter.

Oggi, per la Juventus sarà vigilia di Champions League.

Domani, la Juventus sarà in campo alle ore 21 per sfidare il Psv Eindhoven nell gara di ritorno dei playoff di Champions League. I bianconeri per arrivare al meglio a questa sfida, nella mattinata di oggi, svolgeranno la rifinitura per limare gli ultimi dettagli. La seduta comincerà alle ore 11:45 e il primo quarto d’ora sarà aperto ai media. Dopodiché le porte della Continassa si chiuderanno e Thiago Motta si dedicherà alla tattica. Al termine della seduta, invece, la Juventus si sposterà all’aeroporto di Torino Caselle per prendere il volo che la porterà ad Eindhoven. Una volta arrivata a destinazione la squadra si dirigerà al Philips Stadium dove alle 17:55 è previsto il walkaround. Successivamente, invece, Thiago Motta e un suo giocatore, del quale ancora non si conosce il nome, incontreranno la stampa per la classica conferenza stampa della vigilia.