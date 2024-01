TMW La Juventus prova il sorpasso sull'Inter per Tiago Djalo: oggi contatto con il giocatore

vedi letture

La Juventus continua a provare il sorpasso all'Inter per Tiago Djalo. Il difensore centrale del Lille piace e non poco alla Vecchia Signora, che vuole anticipare i nerazzurri, certi fino a poco tempo fa di averlo in estate. Il club francese ovviamente tifa per i bianconeri, che gli riconoscerebbero un conguaglio economico e gli permetterebbero di monetizzare un po' dalla cessione del 23enne, cosa che invece non accadrebbe qualora lo perdesse a parametro zero a luglio.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la Juventus deve cercare di far cambiare idea al ragazzo, che si vedeva già con la maglia dell'Inter. Per questo ci sarà un contatto anche oggi con il calciatore, per illustrargli il progetto tecnico della società e le idee che hanno in serbo per il suo processo di crescita. Arrivando con 6 mesi d'anticipo in Italia, Tiago Djalo avrebbe pure più tempo per ambientarsi in un campionato tutto nuovo.

C'è da aggiungere anche il fatto che difficilmente il Lille lo farebbe giocare da qui all'estate perché non avrebbe alcun interesse a valorizzare un profilo che non gli porterebbe niente economicamente. Di conseguenza, anche per avere minutaggio, considerato che è fermo da marzo, la Juventus potrebbe essere la soluzione giusta per lui.