La Lazio accelera per Castrovilli: l'offerta dei biancocelesti avvicina le parti

La Lazio si avvicina a Gaetano Castrovilli. L'ex centrocampista della Fiorentina si è svincolato dopo che la dirigenza del club viola ha deciso di non rinnovargli il contratto e i biancocelesti si sono interessati a lui. Mason Greenwood andrà al Marsiglia e Lotito vuole un colpo per calmare anche un po' le acque e regalare un altro rinforzo ai tifosi. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, l'offerta sembrerebbe aver avvicinato notevolmente le parti, tant'è che nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva.

Intanto Castrovilli si sta mantenendo in forma autonomamente con l'aiuto di un preparatore in attesa di trovare una nuova sistemazione. Nel 2023-2024 il classe '97 è rimasto lontano dai campi da gioco per molto tempo a causa dell'infortunio al ginocchio che gli era capitato nella gara contro il Sassuolo del campionato 2022-2023. Da quando è rientrato ha comunque totalizzato 7 presenze, di cui una con la Primavera per riprendere il feeling con il rettangolo verde e 6 in Serie A, segnando anche un bel gol contro l'Hellas Verona.

Castrovilli, oltre ad aver vinto un Europeo con l'Italia, vanta 131 presenze e 14 gol con la Fiorentina, 55 gettoni e 6 reti con la Cremonese e 12 apparizioni con la maglia del Bari.