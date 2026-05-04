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La Lazio fa godere gli ex romanisti, Cremonese al tappeto nel recupero: 1-2 allo "Zini"

La Lazio fa godere gli ex romanisti, Cremonese al tappeto nel recupero: 1-2 allo "Zini"TUTTO mercato WEB
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:32Serie A
Gaetano Mocciaro

Paradossale, ma vero, la Lazio fa godere gli ex romanisti. I biancocelesti espugnano lo "Zini" vincendo in rimonta e facendolo nel modo più doloroso possibile per la Cremonese, vincendo nei minuti di recupero. Finisce 1-2, risultato che la salvezza del Genoa con Daniele De Rossi che deve ringraziare gli storici rivali di una vita. Sorride anche Eusebio Di Francesco, che con il suo Lecce ora si trova a +4 con tre partite ancora da giocare.

Sebbene la Cremonese sia più motivata, alla fine esce fuori la differenza di valori in campo. E il risultato è nel complesso giusto. I primi segnali di una serata storta per gli uomini di Marco Giampaolo è l'infortunio di Baschirotto, che abbandona il campo al 21'. Tuttavia al 29' la Cremo trova il vantaggio con Bonazzoli, con la collaborazione di Motta: tiro dalla distanza non irresistibile da parte del centravanti, ma il portiere si fa trovare impreparato e prende gol sul suo palo.

Lazio che fatica nel primo tempo a impegnare Audero. Anzi, non lo impegna proprio. Biancocelesti sempre pericolosi sugli sviluppi di calcio piazzato: parte tutto dal piede di Zaccagni a innescare Provstgaard e Romagnoli. Alla fine il pari arriva, al 53', con una bella ripartenza: Nuno Tavares è on fire e fa un coast to coast palla al piede, servendo il nuovo entrato Noslin che scarica subito per Isaksen. E il danese non si fa pregare e spedisce il pallone in rete. Quando l'1-1 farebbe in ogni caso storcere il naso ai padroni di casa, arriva addirittura il sorpasso, confezionato dai nuovi entrati: Noslin dialoga con Dia, poi dal limite dell'area si inventa uno splendido tiro a giro che supera Audero.

Giochi salvezza ancora non chiusi, ma che per la Cremonese si complicano dannatamente. I grigiorossi sfideranno domenica il già retrocesso Pisa allo "Zini". Poi trasferta a Udine e ultima in casa contro il Como. La Lazio vincendo può ancora sperare in un piazzamento Conference League come ciambella di salvataggio: l'Atalanta dista 4 punti.

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