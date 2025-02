La Lazio gioca meglio, ma l'Inter colpisce e chiude avanti 1-0 il primo tempo

Terminato il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, avanti i nerazzurri per 1-0 all'intervallo.

Meglio la Lazio, la colpisce Arnautovic - Il terzo quarto di finale di Coppa Italia comincia con l'Inter che, nonostante il turnover più robusto rispetto alla Lazio, prova a prendere in mano il pallino del gioco e a stabilire i ritmi del possesso. Dopo un quarto d'ora a fuoco lento prima viene ammonito Asllani (diffidato) e poi sono i biancocelesti ad andare vicini al gol, con un diagonale di Isaksen che si Martinez manda largo di un soffio. A metà primo tempo brutte notizie per Inzaghi, costretto a rinunciare a Darmian per un infortunio al flessore della coscia destra e a inserire Dumfries. Il più attivo del primo tempo è Isaksen, che prima dell'intervallo ci prova altre due volte (in una sola inquadra la porta) e viene poi anche ammonito per simulazione. Altro spavento per Inzaghi quando a fine primo tempo si ferma anche Arnautovic, ma l'attaccante riesce a riprendere. Di più, perché sarà proprio lui a insaccare l'1-0 al 39' con un colpo al volo di mancino straordinario a infilare in rete una palla in uscita dall'area dopo un calcio d'angolo. Finisce così, con l'Inter in vantaggio, un primo tempo in cui la Lazio ha fatto meglio per gran parte.

