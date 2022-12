La Lazio sorride, Milinkovic-Savic è tornato in gruppo: domani Sarri potrebbe concedergli minuti

Sergej Milinkovic-Savic è tornato ad allenarsi in gruppo. E' questa la buona notizia che arriva da casa Lazio: il centrocampista serbo ha infatti smaltito il problema alla caviglia che si era trascinato dal Mondiale. Domani il tecnico Sarri potrebbe concedergli un po' di minutaggio in amichevole con l'Hatayspor, la seconda uscita dei biancocelesti nel ritiro in Turchia dopo la prima partita contro il Galatasaray.