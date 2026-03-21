La lezione di Dalla Bona a Leao: "Sii un esempio come facevano Maldini, Del Piero o Zanetti"

L'ex centrocampista rossonero Samuele Dalla Bona, intervistato da MIlan News, ha detto la sua sulla scenata di Leao al momento del cambio contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

"Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per nientem però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono".

Ricordiamo che Leao salterà la partita di oggi col Torino per un problema all'adduttore.