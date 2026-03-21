Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La lezione di Dalla Bona a Leao: "Sii un esempio come facevano Maldini, Del Piero o Zanetti"

La lezione di Dalla Bona a Leao: "Sii un esempio come facevano Maldini, Del Piero o Zanetti"TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:08Serie A
Giacomo Iacobellis

L'ex centrocampista rossonero Samuele Dalla Bona, intervistato da MIlan News, ha detto la sua sulla scenata di Leao al momento del cambio contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

"Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per nientem però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono".

Ricordiamo che Leao salterà la partita di oggi col Torino per un problema all'adduttore.

Articoli correlati
Dalla Bona ricorda: "Prima di un big match Hasselbaink mangiava carbonara. Ci disse:... Dalla Bona ricorda: "Prima di un big match Hasselbaink mangiava carbonara. Ci disse: 'Segno lo stesso'"
Dalla Bona: "Sì, il calcio italiano fa schifo. Inzaghi? Provava i movimenti nei campi... Dalla Bona: "Sì, il calcio italiano fa schifo. Inzaghi? Provava i movimenti nei campi da golf"
La 'follia' di Dalla Bona: "Tre mesi alla Bobo Vieri: spesi 50mila euro in feste... La 'follia' di Dalla Bona: "Tre mesi alla Bobo Vieri: spesi 50mila euro in feste e discoteche"
Altre notizie Serie A
"Chiamatelo": Udinese, l'appello social di Kabasele per Zaniolo in Nazionale "Chiamatelo": Udinese, l'appello social di Kabasele per Zaniolo in Nazionale
Atalanta-Verona, i convocati di Sammarco: rientrano Bernede e Slotsager, out in 4... Atalanta-Verona, i convocati di Sammarco: rientrano Bernede e Slotsager, out in 4
Milan, Leao in tribuna e c'è anche Galliani. San Siro applaude l'ex amministratore... TMWMilan, Leao in tribuna e c'è anche Galliani. San Siro applaude l'ex amministratore delegato
Roma-Bologna, assalto sventato prima della gara: Daspo per dieci tifosi, cinque minorenni... Roma-Bologna, assalto sventato prima della gara: Daspo per dieci tifosi, cinque minorenni
Parma, Cuesta: "Sappiamo di dover ancora centrare la salvezza. Alzeremo il livello"... Parma, Cuesta: "Sappiamo di dover ancora centrare la salvezza. Alzeremo il livello"
Bastoni salta la Fiorentina, la Juve ritrova Vlahovic, Allegri parla di Leao: le... Bastoni salta la Fiorentina, la Juve ritrova Vlahovic, Allegri parla di Leao: le top news delle 18
Ferrara: "Modric è un po' il papà di tutti. È anche merito suo se il Milan ha la... Ferrara: "Modric è un po' il papà di tutti. È anche merito suo se il Milan ha la miglior difesa"
Cremonese, Giampaolo: "Reazione da squadra. Merito dei giocatori, io non c'entro"... Cremonese, Giampaolo: "Reazione da squadra. Merito dei giocatori, io non c'entro"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giampaolo, in soli 90 minuti, ha inguaiato almeno tre squadre. La Cremonese rivede la salvezza
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Roma, differenziato per quattro giocatori alla vigilia del Lecce: Dybala, Koné, Soulé e Dovbyk
Immagine top news n.3 Colpo Cremonese a Parma: 0-2 con reti di Maleh e Vandeputte. Buonissima la prima per Giampaolo
Immagine top news n.4 Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"
Immagine top news n.5 Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale
Immagine top news n.6 Atalanta, non c'è pace per Scamacca: lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro
Immagine top news n.7 Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.2 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.3 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.4 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il rossonero non va di moda in questo 2026: Milan in campo in versione silver
Immagine news Serie A n.2 "Chiamatelo": Udinese, l'appello social di Kabasele per Zaniolo in Nazionale
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Verona, i convocati di Sammarco: rientrano Bernede e Slotsager, out in 4
Immagine news Serie A n.4 Milan, Leao in tribuna e c'è anche Galliani. San Siro applaude l'ex amministratore delegato
Immagine news Serie A n.5 Roma-Bologna, assalto sventato prima della gara: Daspo per dieci tifosi, cinque minorenni
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Sappiamo di dover ancora centrare la salvezza. Alzeremo il livello"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Padova in silenzio stampa, in bilico la panchina di Andreoletti
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Non abbiamo mai mollato, la mentalità è quella giusta"
Immagine news Serie B n.4 Avellino sogna un piazzamento playoff. A Genova partita fondamentale, scalpita Tutino
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Cole: "Orgoglioso dei calciatori, hanno risposto benissimo. Dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Risultato giusto, troppa differenza tra i due tempi. Non siamo pronti per il salto definitivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C: Brescia fermato dall'Ospitaletto. Vittorie per Giana e Casertana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati al 45': avanti Giana Erminio, Gubbio e Casertana
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Boscaglia: "L'arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori"
Immagine news Serie C n.5 Freda-Pro Vercelli, nessun contatto per il futuro. E il ds vuole proseguire con il Chisola
Immagine news Serie C n.6 Novara, Collodel: "Col Lecco partita di alto livello giocata tra due squadre forti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.5 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince