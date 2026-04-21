La pazza Inter trova il 2-2: Calhanoglu di testa, il Como va in tilt
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L'Inter non muore mai, tutto in parità con il Como. Nuovamente Sucic largo a sinistra questa volta apre il compasso e pesca prodigiosamente l'inserimento da centravanti puro di Calhanoglu: da due passi il turco ha incrociato di testa, toccando il pallo con la sfera a depositarsi in porta per un 2-2 spettacolare a San Siro.
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