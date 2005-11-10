Ufficiale Juve Stabia, Antonello Amabile è il nuovo vicepresidente del club

La società gialloblù annuncia la nomina di Antonello Amabile come nuovo vicepresidente. Manager con quasi 40 anni di esperienza nel settore edile, affiancherà il presidente Guerri nel percorso di crescita del club.

Novità nell'organigramma della Juve Stabia. Il club campano ha ufficializzato la nomina di Antonello Amabile come nuovo vicepresidente, affidandogli un ruolo chiave nel progetto di sviluppo della società gialloblù.

Antonello Amabile nuovo vicepresidente della Juve Stabia

Antonello Amabile è il nuovo Vice Presidente della S.S. Juve Stabia 1907

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la nomina di Antonello Amabile a Vice Presidente del club gialloblù.

Nato a Napoli il 12 maggio 1969, Antonello Amabile vanta un’esperienza di circa 38 anni nella direzione tecnica e gestionale di aziende nel settore edile, maturata sia in ambito pubblico che privato. Dal 2023 ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio operativo del Gruppo Guerri, realtà attiva nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficientamento energetico e dello sviluppo immobiliare.

Nel corso della sua carriera si è distinto per le solide competenze manageriali, unite a una consolidata esperienza e a una gestione empatica del personale e dei committenti. La sua visione strategica, orientata all’efficienza e alla crescita aziendale, rappresenta un importante valore aggiunto per il percorso di sviluppo della S.S. Juve Stabia 1907.

Antonello Amabile nuovo vicepresidente: "Ringrazio Guerri per la fiducia"

Le prime parole del nuovo vicepresidente: “Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia e per l’incarico che mi è stato affidato. Svolgerò questo ruolo con il massimo impegno, mettendo a disposizione della società tutta la mia esperienza e le mie competenze, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del club e di restituire al territorio le soddisfazioni sportive che merita.”

La società esprime le più sincere congratulazioni e augura buon lavoro al nostro nuovo Vice Presidente.