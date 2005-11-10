Radu con i tifosi della Lazio: "Uniti non saremo mai sconfitti"
Sono stati circa 30.000 i tifosi della Lazio che hanno preso parte alla manifestazione andata in scena per le strade di Roma. Un corteo che ha visto sfilare insieme sostenitori di tutte le età, dai più giovani agli anziani, fino alle famiglie con bambini, uniti per esprimere il proprio pensiero e il proprio attaccamento ai colori biancocelesti.
Anche chi non ha potuto partecipare di persona ha seguito l'evento a distanza, sostenendo l'iniziativa attraverso i social.
Il messaggio di Stefan Radu
Tra coloro che hanno voluto manifestare la propria vicinanza al popolo laziale c'è anche Stefan Radu, storico ex difensore della Lazio e tra i calciatori più amati dai tifosi.
Attraverso i propri profili social, il romeno ha condiviso un'immagine della manifestazione accompagnandola con un messaggio semplice ma significativo: "I Laziali uniti non saranno mai sconfitti", corredato da un cuore bianco, uno celeste e dall'emoji dell'aquila.