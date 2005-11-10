Lotito ai pm: "C'è una regia per destabilizzare la Lazio". Proseguono le indagini
Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, lo scorso 30 giugno il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ascoltato per diverse ore dai magistrati della Procura di Roma in qualità di persona offesa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza i reati di aggiotaggio, atti persecutori e tentata estorsione.
Nel corso dell'audizione, il senatore di Forza Italia avrebbe ribadito la convinzione che dietro la protesta di una parte della tifoseria non vi siano soltanto iniziative spontanee. "C'è una regia che vuole destabilizzare la Lazio e farla finire in mani ignote", avrebbe dichiarato ai pm.
Secondo la ricostruzione fornita dal presidente biancoceleste, esisterebbe una "regia terza ed esterna" con l'obiettivo di "destabilizzare economicamente l'asset societario della S.S. Lazio, minandone la stabilità finanziaria e azionaria".
I riferimenti portati ai magistrati
Sempre secondo il quotidiano, Lotito avrebbe illustrato agli inquirenti anche alcuni elementi relativi alla contestazione, facendo riferimento alla presenza di figure note del mondo politico durante le manifestazioni organizzate contro la proprietà.
Tra i nomi citati figurerebbe Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, istituto indicato dai promotori dell'iniziativa di azionariato popolare come possibile partner del progetto. Sarebbe stato inoltre richiamato il ruolo assunto da alcuni organi di informazione e la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a uno degli eventi pubblici.
Nessun indagato tra le persone citate
Il Fatto Quotidiano precisa che nessuna delle persone menzionate da Lotito risulta indagata o coinvolta nell'inchiesta. Le verifiche della Procura sono tuttora in corso e gli investigatori stanno approfondendo il contenuto delle denunce presentate dal presidente della Lazio.
Secondo gli inquirenti, l'insieme degli episodi denunciati potrebbe configurare "un'opera di fiaccamento" nei confronti di Lotito che, qualora venisse accertata l'esistenza di un disegno unitario, potrebbe assumere rilievo anche sotto il profilo degli atti persecutori. Si tratta, al momento, di un'ipotesi investigativa ancora tutta da verificare nel prosieguo dell'indagine.