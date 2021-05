La priorità di Inzaghi resta la Lazio ma il pressing dalla Premier potrebbe cambiare il suo destino

Simone Inzaghi continua a dare la priorità alla Lazio anche se certezze sul rinnovo non ce ne sono e non ce ne saranno fino all'incontro con Lotito che avverrà subito dopo il Sassuolo. Dall'Inghilterra però arrivano voci insistenti su più club che sarebbero interessati al tecnico piacentino e con l'offerta giusta dire no alla Premier potrebbe risultare complicato. Tra l'altro nel frattempo il patron biancoceleste si è portato avanti con i colloqui per l'eventuale successore, superando al momento la Fiorentina nei piani di Gattuso. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.