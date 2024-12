La Roma è un punto interrogativo: a gennaio possono salutare in tanti, big compresi

La prima parte di stagione della Roma è stata disastrosa e la società a gennaio interverrà sicuramente sul mercato. Non c'è solo da pensare alle entrate, ma anche alle uscite ed è per questo che Florent Ghisolfi è già al lavoro da giorni per garantire a Ranieri una rosa rinnovata e competitiva. Il giocatore che sta tenendo in apprensione la Capitale è sempre Paulo Dybala, per cui si è fatto avanti con decisione il Galatasaray: ci sono stati dei contatti tra le parti e l'impressione è che, in caso di offerta vantaggiosa per i giallorossi, la Joya possa anche partire.

La società ha già bocciato invece tanti acquisti estivi, in primis Mario Hermoso ed Enzo Le Fée. Il minutaggio dello spagnolo e del francese, anche a causa di alcuni infortuni di troppo, è stato limitato e, quando sono scesi in campo, non hanno convinto, motivo che ha portato i dirigenti a fare più di una riflessione: la possibilità di un addio di entrambi è concreta. Da monitorare le situazioni di Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini: tutti e tre piacciono molto al Napoli, con il capitano seguito anche dalla Fiorentina.

Infine ci sono i casi relativi a Nicola Zalewski e Tommaso Baldanzi. Il polacco è stato reintegrato in rosa dopo le vicende legate al suo mancato passaggio in Turchia, ma è chiaro che ormai qualcosa si è rotto e il suo futuro è già scritto, resta solo da capire quando se ne andrà. L'ex Empoli invece prima del gol contro la Sampdoria in Coppa Italia aveva trovato poco spazio, ma le sue qualità non sono in discussione: non mancano le pretendenti, la Roma però ci punta. Già certi di salutare Samuel Dahl e Buba Sangare.