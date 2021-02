La Roma ufficializza la lista UEFA per l'Europa League: c'è anche Edin Dzeko

vedi letture

Giovedì 18 febbraio riparte l'Europa League anche per la Roma, con la sfida di andata dei sedicesimi di finale in casa dello Sporting Braga. Questa la lista ufficiale comunicata dal club giallorosso: presente Edin Dzeko, così come il neo arrivato Stephan El Shaarawy (Reynolds sarà inserito invece in lista B, come Zaniolo).

Ecco l'elenco dei giocatori della Lista A:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Villar, Veretout.

Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro Rodriguez.