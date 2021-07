La Salernitana festeggia la A sui social: "Torniamo ufficialmente dopo 23 anni di assenza"

"Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispetto delle condizioni del trust Salernitana 2021. La Salernitana ritorna ufficialmente in Seria A dopo 23 anni di assenza". Con questo tweet, la Salernitana festeggia l'esito del Consiglio Federale odierno, che ha permesso ai campani la partecipazione alla prossima Serie A dopo un paio di settimane in cui la posizione del club granata sembrava in bilico.