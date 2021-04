La Sampdoria cala il tris con Thorsby, ma che errore Silvestri: 3-1 sull'Hellas a Marassi

La Sampdoria cala il tris a dieci minuti dalla fine e mette in ghiaccio la partita: cross profondo di Silva in area per l'inserimento del norvegese che sfrutta un erroraccio in uscita di Silvestri anticipandolo di testa e mandando la palla in fondo al sacco per il 3-1.