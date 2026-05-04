TMW La scossa iniziale, poi la sequenza negativa. Cremonese, l'effetto Giampaolo non c'è

Non è arrivata, in casa Cremonese, l'attesa sterzata col cambio allenatore. La sconfitta contro la Lazio è la seconda consecutiva e la quarta in sei partite sotto la sua guida. Di fatto c'è stata la famigerata scossa nella sua partita d'esordio, col successo per 0-2 sul campo del Parma. Ma poi la Cremo è ripiombata in una brutta sequenza di risultati che l'hanno portata a conquistare un solo punto nelle successive 5 partite. Lo 0-0 casalingo contro il Torino è l'altro risultato teoricamente positivo.

STESSA MEDIA PUNTI DI NICOLA

Una situazione difficile evidenziata dai contemporanei risultati del Lecce: 5 punti nelle ultime 3 partite per i salentini che hanno portato ad ampliare la forbice sui grigiorossi a 4 punti. La media punti fra Nicola e Giampaolo ora è di assoluta parità: 0.80. Cremonese che ha l'occasione per accorciare il divario domenica, allo "Zini" contro il Pisa già retrocesso, dall'altra parte il Lecce sfiderà una Juventus alla ricerca di punti Champions.

UN ANNO FA LA SALVEZZA COL LECCE

Un anno fa, di questi tempi, Giampaolo stava lottando per cercare di mantenere la categoria proprio del Lecce, compiendo l'impresa all'ultima giornata, andando a vincere sul campo della Lazio. Questa volta o godrà il tecnico di Bellinzona o godranno i salentini.