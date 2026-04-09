TMW La statistica record di Italiano scricchiola: prima eliminazione negli scontri diretti ad un passo

Una statistica esaltante riguardante il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano scricchiola e rischia seriamente di essere vicina allo stop. Nella sua carriera da allenatore, con Fiorentina e Bologna, il tecnico non è mai stato eliminato nei turni ad eliminazione diretta, perdendo solo nelle due finali sulla panchina della squadra viola e venendo eliminato lo scorso anno alla League Phase di Champions League con i rossoblù.

Sulla panchina della Fiorentina, nel 2022/2023 e nel 2023/2024, arrivò appunto entrambe le volte in finale. Perdendole entrambe, con West Ham e Olympiacos. Lo scorso anno appunto l'eliminazione dalla Champions alla fase campionato. Quest'anno il passaggio del turno contro la Roma agli ottavi e ora il pesante ko interno per 3-1 contro l'Aston Villa. Con la prima eliminazione da un doppio scontro ad eliminazione diretta oramai vicinissimo dopo 11 doppi scontri superati consecutivamente.