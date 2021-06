La Svizzera sbaglia il rigore dello 0-2 al 55'. E in quattro minuti Benzema ribalta la partita

Clamoroso a Bucarest, succede di tutto in quattro minuti: la Svizzera manca il colpo del ko, sprecando un calcio di rigore al 55'. Massima punizione concessa per fallo di Pavard su Zuber, sul quale è stato necessario l'intervento del VAR. Dal dischetto Ricardo Rodriguez sceglie l'angolino alla destra di Lloris, ma il portiere intuisce e para la conclusione. Due minuti più tardi ecco i pari di Karim Benzema che riceve in profondità da Mbappé, riesce a controllare il pallone e scavalcare Sommer con un pallonetto morbido: 1-1 al 57'. Ma non finisce qui, la Francia arriva a ribaltare la partita ancora con Karim the dream. Pogba ruba palla e serve Coman che avvia una splendida azione proseguita con una triangolazione Griezmann-Mbappé-Griezmann, con tiro cross del giocatore del Barcellona e zuccata vincente della stella del Real Madrid. Francia che passa da un possibile 0-2 al 55' a un clamoroso 2-1 al 59'.