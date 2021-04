La UEFA e l'appello contro la SuperLega: "Tifosi e politici si uniscano a noi in questa lotta"

Un comunicato durissimo per contrastare il progetto di una SuperLega europea da parte dei top club del campionato italiano, spagnolo e inglese. La Uefa, le federazioni e le leghe dei campionati relativi alle squadre coinvolte (per l'Italia, Juventus insieme a Inter e Milan), hanno minacciato i club di escluderli da qualsiasi competizione e ai giocatori di escluderli dalle convocazioni delle rispettive nazionali, ma non solo. Al termine del lungo comunicato, si legge anche un vero e proprio appello rivolto a tutto il mondo, che si conclude con una frase iconica: "Quando è troppo è troppo": "Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Ci teniamo a ribadire che noi ma anche la Fifa e tutte le federazioni affiliate, resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà".