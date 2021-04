Le minacce UEFA contro la SuperLega: "Club sospesi da tutto e giocatori esclusi dalla Nazionale"

La Uefa, le Federazioni e le Leghe più importanti del calcio europeo hanno deciso di usare le maniere forti per contrastare l'idea della creazione di una SuperLega a numero chiuso che club italiani (Juventus, Milan e Inter), spagnoli e inglesi starebbero progettando per il 2022. Un comunicato congiunto dove all'interno si possono leggere anche delle vere e proprie minacce perché "quando è troppo è troppo". Ecco cosa potrebbero rischiare le società affiliate a questa potenziale SuperLega: "Come annunciato in precedenza dalla Fifa e dalle sei federazioni, ai club interessati sarà vietato di giocare qualsiasi altra competizione a livello Nazionale, europeo e mondiale e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le proprie nazionali".