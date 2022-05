Lautaro e lo Scudetto: "Dispiace tanto. Orgoglioso d'indossare e difendere questa maglia"

A distanza di due giorni, Lautaro Martinez torna sulla delusione dello Scudetto sfumato all'ultima giornata. Questo il pensiero del Toro affidato al proprio profilo Instagram: "Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’ amore e il supporto di sempre".