Lautaro prima di Inter-Juve: "Dobbiamo provare a riproporre quanto fatto in Serie A"

"Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e rifare quello che abbiamo fatto in campionato". A parlare a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve, semifinale d'andata di Coppa Italia, è Lautaro Martinez, stasera chiamato a una prova di spessore vista anche l'assenza per squalifica di Lukaku: "Servirà una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un'altra competizione e un'altra partita rispetta alla vittoria in campionato, ma dobbiamo provare a riproporre quanto fatto in Serie A", le parole dell'argentino a Inter Tv.