Lazio, Acerbi al 45': "Il Genoa non molla mai, dobbiamo fare il secondo gol"

La Lazio chiude il primo tempo del match contro il Genoa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Ciro Immobile. Un risultato che premia la truppa di Inzaghi, ma che non consente ai biancocelesti di rilassarsi. Lo sa bene Francesco Acerbi che, ai microfoni di Sky Sport, mette in guardia i suoi compagni di squadra: "Dobbiamo continuare a cercare di giocare su un campo che, almeno per ora, regge abbastanza bene. Dobbiamo però fare il secondo gol; queste sono partite insidiose, il Genoa non si arrende mai e se abbassi la guardia puoi andare in difficoltà", le sue parole.