Lazio ad un passo da Hincapié. Il pres. del Talleres: "Discorsi avanzati con un club italiano"

La Lazio è vicinissima ad un nuovo innesto per l'attacco: si tratta di Piero Hincapié, diciannovenne di proprietà degli argentini del Talleres. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Andrés Fassi, che ai microfoni de El Desmarque ha dichiarato: "Per Hincapié abbiamo discorsi molto avanzati con un club italiano. Vedremo settimana prossima cosa riusciremo a concludere". Affare praticamente fatto, dunque, per Igli Tare, che secondo i media sudamericani è ad un passo dal bruciare l'agguerritissima concorrenza di club di alto rango come Roma, Atalanta, Bayern Monaco, Newcastle, Atletico e Betis.