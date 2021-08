Lazio, ag. Rossi: "Ha rinnovato, adesso cercheremo la soluzione migliore per tutti"

vedi letture

Mario Mauri, agente di Alessandro Rossi, annuncia ai microfoni di LaLazioSiamoNoi.it l'accordo trovato per prolungare il contratto dell'attaccante biancoceleste: "Alessandro è un patrimonio della società, ha rinnovato fino al 2024. La Lazio crede fortemente in lui e noi abbiamo sposato in pieno il loro progetto. Il ragazzo ha 24 anni e vanta già esperienze importanti. Adesso cercheremo la soluzione migliore per tutti, è giovane e ha il futuro davanti a sé. La Lazio ci ha tenuto a sottolineare quanto consideri il giocatore e quanto lo ritenga importante per il futuro".