Ufficiale Legnago, Rossi e Travaglini vanno in prestito in Serie D. Risolve Malumandsoko

vedi letture

Primi movimenti di mercato per il Legnago Salus, che comunica di aver al momento effettuato le seguenti operazioni in uscita: ha risolto il proprio contratto Paathy Malumandsoko, mentre Alessandro Rossi e Martino Travaglini sono scesi in Serie D entrambi con la formula del prestito. Il primo è approdato al Guidonia Montecelio (ex Monterosi), mentre Travaglini al Campodarsego.