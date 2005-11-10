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La Lazio annuncia un mercato a saldo zero: ricevuta la comunicazione della Commissione

La Lazio annuncia un mercato a saldo zero: ricevuta la comunicazione della Commissione TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 22:14Serie A

Adesso c'è anche l'ufficialità. La Lazio ha reso noto, attraverso un comunicato pubblicato dal club, il quadro entro il quale dovrà muoversi durante la sessione estiva di mercato, confermando di fatto l'impossibilità di effettuare investimenti senza prima generare entrate.

La società biancoceleste ha spiegato di aver ricevuto nella giornata odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata di verificare l'indice del costo del lavoro allargato. Dall'esame effettuato emergono indicazioni precise sulle modalità operative consentite al club nelle prossime settimane.

Nella nota diffusa dalla Lazio si legge che "la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.".

Una formulazione che, nei fatti, conferma come il mercato biancoceleste dovrà essere gestito secondo il principio del saldo zero, con eventuali nuovi innesti subordinati a uscite o a operazioni che consentano di mantenere l'equilibrio richiesto dai parametri federali.

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