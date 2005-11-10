E alla fine Serie C fu. Il Foggia festeggia la riammissione ufficializzata dalla FIGC
Ha preso il via alle ore 12.00, in una giornata decisamente complicata, il Consiglio Federale che, tra i tanti temi sul tavolo, aveva quello del completamento di organico della prossima Serie C. La 60ª squadra ammessa alla stagione 2026/2027 è il Foggia, che prende il posto della Ternana, fallita e quindi esclusa dal professionismo.
Questo, quando comunicato dalla Federazione mediante un comunicato stampa:
Integrazioni organico Campionato Serie С 2026/2027
A seguito dell'intervenuta revoca dell'affiliazione della società Ternana, il Consiglio ha provveduto al reintegro dell'organico in Lega Pro attraverso l'istituto della riammissione per la società Calcio Foggia, la cui domanda è stata presentata secondo quanto stabilito dal CU 212/A del 6 maggio 2026 e valutata positivamente dalle commissioni competenti.