Ufficiale E alla fine Serie C fu. Il Foggia festeggia la riammissione ufficializzata dalla FIGC

Ha preso il via alle ore 12.00, in una giornata decisamente complicata, il Consiglio Federale che, tra i tanti temi sul tavolo, aveva quello del completamento di organico della prossima Serie C. La 60ª squadra ammessa alla stagione 2026/2027 è il Foggia, che prende il posto della Ternana, fallita e quindi esclusa dal professionismo.

Questo, quando comunicato dalla Federazione mediante un comunicato stampa: