Ufficiale
Pergo, che colpo in difesa! Adesso c'è anche Dell'Orco per la retroguardia gialloblù
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Ne avevamo parlato ieri, adesso arriva l'ufficialità del tutto: Cristian Dell'Orco è un nuovo calciatore della Pergolettese, che mette dunque a segno un altro importante colpo per la retroguardia.
Di seguito, la nota del club lombardo:
"𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎, 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍! ️
Cristian Dell’Orco è ufficialmente un nuovo giocatore dell’U.S. Pergolettese!
Classe 1994, vanta oltre 200 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C, con esperienze nelle maglie di Sassuolo, Empoli, Lecce, Spezia, Novara, Perugia, Ascoli e Feralpisalò.
Benvenuto Cristian, ti aspettiamo in campo!".
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