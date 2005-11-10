Ufficiale Munari squalificato due anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. Risolto il contratto con la Cavese

Brutte notizie per la Cavese, e soprattutto per il suo ormai ex centrocampista Davide Munari: il giocatore, come ha fatto sapere il club, è stato squalificato per due anni su volontà del Tribunale Nazionale Antidoping, che ha sanzionato l'atleta per non essersi sottoposto a un controllo antidoping. Il club, preso atto del tutto, ha comunicato la risoluzione del rapporto in essere con il classe 2000, che era legato alla formazione blufoncé ancora per un altro anno (fino quindi al 30 giugno 2027).

Di seguito, il comunicato dei campani:

"La Cavese 1919 s.r.l. prende atto del provvedimento del Tribunale Nazionale Antidoping che ha comminato la squalifica di due anni al calciatore Davide Munari per non essersi sottoposto a un controllo antidoping in quanto, a causa di un malessere, si era recato presso l'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava de' Tirreni.

Rispettando la decisione dell’autorità preposta, la Cavese 1919 S.r.l. è vicina a Davide che nel corso del tempo ha rappresentato un esempio di professionalità ed abnegazione. Le parti hanno optato per la cessazione del rapporto lavorativo. La Cavese 1919 S.r.l. ringrazia il calciatore per l’impegno profuso ed augura allo stesso di poter dimostrare la totale conformità della propria condotta ai principi sanciti dal Codice Sportivo Antidoping".