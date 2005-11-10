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La Pro Vercelli prolunga il contratto con Iotti: nuova scadenza fissata al 2029

La Pro Vercelli prolunga il contratto con Iotti: nuova scadenza fissata al 2029 TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:33Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pro Vercelli si dice "lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Ilario Iotti, che continuerà a vestire i nostri colori fino al 30 giugno 2029.

Un accordo che testimonia la volontà condivisa di proseguire un percorso fatto di crescita, impegno e appartenenza. Con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, Ilario ha saputo conquistare la fiducia del club, dello staff e dei tifosi, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il prolungamento del contratto rappresenta un ulteriore passo nella costruzione del futuro della società, che punta a consolidare il proprio progetto tecnico valorizzando i giocatori che incarnano al meglio i valori del club.

A Ilario vanno le congratulazioni della società e l'augurio di vivere ancora tante soddisfazioni insieme.

Congratulazioni, Ilario! Avanti insieme fino al 2029".

Hanno poi fatto seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le parole del Dg delle bianche casacche Rocco Fimmanò: "Siamo molto felici di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Ilario. È un calciatore importante per noi, non soltanto per le sue qualità tecniche, ma anche per la personalità, l'esperienza e il contributo che riesce a dare quotidianamente alla squadra.

Ilario rappresenta uno dei punti di riferimento soprattutto per i calciatori più giovani. Il suo rinnovo rientra perfettamente nel percorso che abbiamo intrapreso: alzare il livello della squadra, continuando a puntare sui giovani e, allo stesso tempo, costruire uno scheletro di calciatori esperti e con un forte senso di appartenenza.

Siamo convinti che questo equilibrio sia fondamentale per la nostra crescita e per dare continuità al lavoro che stiamo portando avanti. Per questo siamo molto soddisfatti che Ilario abbia deciso di proseguire con noi il suo percorso alla Pro".

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