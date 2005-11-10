Lazio attenta, l'Olympiacos vuole Icardi. Primi contatti ufficiali fra le parti
Mentre la Lazio non ha del tutto scartato l'idea di tentare di strappare il sì di Mauro Icardi, attaccante argentino svincolatosi lo scorso 30 giugno dal contratto che lo legava al Galatasaray, c'è un altro club europeo che ha messo nel mirino l'ex capitano dell'Inter.
Si tratta, stando a quanto riportato dall'emittente argentina RadioPunto1400, dell'Olympiacos, formazione ateniese attualmente terza nel campionato ellenico e in attesa dell'esordio stagionale in Europa League.
Icardi sarebbe, infatti, l'ultima idea del direttore sportivo Antonio Miguel Cardoso, per sopperire all'assenza di Ayoub El Kaabi, attaccante marocchino classe 1993 vittima della rottura della tibia nel corso del match contro il Volos dello scorso 5 settembre.
Fra le parti sarebbero già in essere i primi contatti ufficiali con Icardi che chiede un contratto biennale.