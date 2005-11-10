Icardi cerca squadra, non c'è solo la Lazio: ci pensano anche Elche ed Everton

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da definire. L'attaccante argentino, 33 anni, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray e, nonostante la chiusura del mercato europeo, può ancora trovare una nuova squadra proprio grazie al suo status di parametro zero. Nelle ultime ore, oltre alla suggestione Lazio, sono emerse due possibili destinazioni per il centravanti: l'Elche e l'Everton. Il club spagnolo, di proprietà dell'imprenditore argentino Christian Bragarnik, avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore e rappresenterebbe una soluzione gradita allo stesso Icardi, alla ricerca di un progetto stabile per il futuro.

L'ipotesi più suggestiva, però, porta in Premier League. L'Everton starebbe valutando un'offerta per l'ex Inter e Paris Saint-Germain, soprattutto dopo le cessioni di Iliman Ndiaye e Beto che hanno lasciato la squadra inglese con poche alternative offensive a disposizione. A rilanciare questa possibilità è stato Keith Wyness, ex amministratore delegato dei Toffees, che ha indicato Icardi e Anthony Martial come i due nomi principali per rinforzare l'attacco. "Mauro Icardi è una telenovela ambulante, ma potrebbe funzionare. Potrebbe essere una soluzione capace di tranquillizzare i tifosi", ha dichiarato a Football Insider.

Il rappresentante del giocatore, Letterio Pino, ha chiarito però le priorità dell'argentino: "Il denaro non è la priorità. Cerca un progetto tecnico e la possibilità di restare in un club per due o tre anni". Una filosofia che spiega anche il rallentamento delle trattative con altri club. Icardi arriva da un periodo molto positivo al Galatasaray, dove ha segnato 77 gol e fornito 25 assist in 134 partite, conquistando sei titoli nazionali. Ora cerca una nuova sfida e, dopo una carriera vissuta ai massimi livelli, valuta con attenzione il prossimo capitolo della sua storia.