Lazio, Basic: "Non è stata una grande stagione per me. Spero questo sia l'inizio di un bel periodo"

Tra i protagonisti della serata c'è senza dubbio Toma Basic, autore del gol del raddoppio. Il centrocampista biancoceleste ha commentato con emozione la sua prestazione e la vittoria di squadra ai microfoni di Lazio Style Channel: "Contro il Sassuolo l’anno scorso presi una traversa. Sono felice per il gol e per la grande vittoria della squadra. Dopo due sconfitte è difficile dimostrare un bel calcio, ma noi lo abbiamo fatto. Sappiamo che ora abbiamo 5 battaglie davanti, dobbiamo stare attenti e pensare partita per partita. A chi dedico il mio gol? Alla mia fidanzata Irene e a tutta la mia famiglia. Questa non è stata una grande stagione per me, ma spero che questo sia l’inizio di un nuovo bel periodo per me. Questo gol è un premio per me".