Inter, Spence lavora per ritrovare la giusta condizione: l'esterno in campo fra un mese

Solita ancora il rientro in campo di Djed Spence. Il laterale inglese è stato uno degli acquisti dell’Inter nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Un innesto che va a sostituirei Dumfries che invece è volato a Madrid alla corte di José Mourinho al Real. L’ex laterale del Genoa è così tornato nel nostro campionato e ha firmato con il club di viale della Liberazione un contratto fino al 2031. I nerazzurri hanno puntato molto sul giocatore acquistato dal Tottenham anche se per il momento Cristian Chivu non ha potuto ancora utilizzarlo.

Il motivo

Dopo il Mondiale, che la sua Inghilterra ha chiuso con un terzo posto, Spence ha accusato un lieve problema fisico. Non si tratterebbe di nulla di grave ma comunque che ha fatto saltare al giocatore tutta la preparazione estiva con il resto della squadra. Adesso però il giocatore sta lavorando per trovare la hgosta condizione e presto sarà al top per essere impiegato.

Quando tornerà

Il recupero procede comunque molto bene e il ritorno in campo potrebbe essere, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, circa fra un mese. Sicuramente dopo la sosta per le Nazionali. Nel frattempo Diouf, impiegato nel ruolo di laterale destro al posto dell'inglese, sta offrendo comunque ottime garanzie.