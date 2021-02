Lazio-Cagliari, i Musacchio e Rugani ritrovati: prima da titolare per entrambi coi nuovi club

Ci sarà un motivo d'attenzione in più, tra i tanti che già esistono, intorno a Lazio-Cagliari. Tornano infatti da titolari in Serie A a distanza di diverso tempo sia Mateo Musacchio che Daniele Rugani, difensori transitati rispettivamente da Milan e Juventus e adesso desiderosi di riciclarsi nelle nuove esperienze. L'ex Milan è stato già impiegato da Simone Inzaghi nella vittoria in casa dell'Atalanta, ma è entrato dalla panchina, all'intervallo. Debutto assoluto coi sardi, invece, per l'ex Juve, che parte subito da titolare nelle gerarchie di Di Francesco.