Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pedro nel tridente di Sarri, Keita per Mazzarri

Dimenticare Istanbul. E' l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri che questa sera scenderà in campo fra le mura amiche contro il Cagliari. Il tecnico biancoceleste si affida al 4-3-3 con Pedro ad accompagnare Immobile e Felipe Anderson nel tridente. A centrocampo il collaudato trio composto da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto mentre in difesa davanti a Reina ci saranno Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali e la coppia centrale formata da Luiz Felipe e Acerbi. Walter Mazzarri invece decide per la continuità con il suo predecessore Semplici e sceglie il 3-5-2: davanti a Cragno ci saranno Caceres, Ceppitelli e Carboni mentre a centrocampo spazio a Nandez, Marin e Deiola con Dalbert e Lykogiannis sugli esterni. In attacco la coppia formata da Joao Pedro e Keita Balde.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Dalbert, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde.