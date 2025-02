TMW Lazio, chiuso il colpo Belahyane con l'Hellas Verona. Tutti i dettagli dell'affare

La Lazio accelera in queste ultime ore di calciomercato e dopo Provstgaard, cala un altro colpo. Lotito regala un rinforzo a Baroni per il centrocampo con l’arrivo di Reda Belahyane dall’Hellas Verona. Trattativa chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro. Il giocatore nelle prossime ore arriverà a Roma per sostenere le visite mediche con la società biancoceleste nella giornata di domani.

In serata la Lazio ha chiuso un altro acquisto e accolto all'aeroporto l'arrivo di Oliver Provstgaard, calciatore che sembrava ormai destinato al Pisa giusto un paio di giorni fa e finito invece ai biancocelesti grazie a un lavoro di rilancio dietro le quinte. La Lazio superato la concorrenza di tutte le squadre italiane e si è assicurata il difensore centrale classe 2003 di nazionalità danese che arriva a titolo definitivo dal Vejle, per un'operazione dal costo complessivo che sarà di circa 3 milioni di euro.

A proposito di rinforzi in mezzo per la Lazio, si era così espresso nei giorni scorsi l'ex biancoceleste Roberto Rambaudi: "Il concetto base è che da settembre manca un giocatore lì in mezzo sarebbe da stupidi non intervenire. Io credo ancora che un acquisto lo facciano, sulla base delle richieste di Baroni. Il contrario significherebbe farsi un autogol. Sostengo ancora che qualcuno arrivi, per aiutare questa squadra. Lotito deve fare un certo step, non può sempre fermarsi".