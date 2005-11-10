Live TMW Lazio, Zaccagni: "Oggi sbagliato l'atteggiamento. Mercato? Resto, sono in debito coi tifosi"

23.22 - La Lazio inizia malissimo la stagione perdendo 0-2 in casa contro il Mantova venendo eliminata subito dalla Coppa Italia. Tra pochi minuti il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

00.02 - È iniziata la conferenza stampa di Mattia Zaccagni.

Cosa è mancato oggi?

"Siamo stati timidi soprattutto nel primo tempo, ma penso che la cosa sbagliata sia stata l'atteggiamento. Fin dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato benissimo con un'alchimia che non avevo mai visto in questi anni. Forse però il ritiro pesante non ha aiutato, le gambe non giravano come le partite precedenti. Dispiace, lo scorso anno abbiamo fatto un bellissimo percorso e ora siamo usciti dalla coppa. Domani dovremo ripartire perché lunedì si inizia".

Dove finiscono i meriti del Mantova e iniziano i vostri demeriti?

"Domani tireremo fuori il pensiero di ognuno di noi e tireremo le somme, sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Non abbiamo affrontato questa partita come le altre del precampionato. Su questo ci dobbiamo fare tante domande, poi il Mantova ha fatto una buonissima partita e ha meritato di vincere".

È il punto più basso da quando sei alla Lazio?

"Dico di sì perché non è il modo per iniziare la stagione, purtroppo non si può tornare indietro e ci faremo un esame di coscienza".

Quanto dà fastidio dal campo giocare in casa come se si fosse in trasferta?

"Questo è un problema di cui parliamo dalla scorsa stagione. È difficile per noi perché sappiamo cosa ci dava il nostro pubblico nei momenti di difficoltà. Anche a fine stagione scorsa avevo detto che dobbiamo rispettare le scelte dei nostri tifosi, è logico che diventa difficile per noi ma dobbiamo andare sopra questa cosa. Non possiamo permetterci queste prestazioni in casa".

Ti senti di chiamarti fuori dal calciomercato?

"Assolutamente, io a fine della stagione scorsa ho sentito il mio procuratore e gli ho detto che lo volevo risentire a mercato finito. Per me la scorsa è stata una stagione complicata, mi sento in debito con i tifosi perché non sono riuscito a dare quello che ho dato in passato".

Questa squadra ha il carattere per portare avanti la stagione anche senza pubblico?

"Come ho detto nell'intervista prepartita abbiamo lavorato veramente bene, forse non avevo mai visto un ritiro del genere. Abbiamo fatto un ritiro a 40 gradi eppure nessuno si lamentava, tutti col sorriso e si è creata un'alchimia importante. Per questo la partita di stasera è una batosta, domani ci parleremo e ci faremo un'esame di coscienza. Vogliamo iniziare bene il campionato".

00.10 - È terminata la conferenza stampa di Mattia Zaccagni.