Lazio, da Pedro a Gila e Basic: l'esito dei nuovi esami fatti per gli infortunati
Nella lista dei convocati diramata dalla Lazio in vista della gara in programma contro il Cagliari in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45, è rientrato capitan Mattia Zaccagni. Fuori invece i vari Pedro, Mario Gila, Toma Basic, Manuel Lazzari e Samuel Gigot. Proprio riguardo ai giocatori rimasti in infermeria il club biancoceleste ha reso noto di aver effettuato nuovi esami che hanno evidenziato le rispettive condizioni.
Questo quanto si legge sul sito del club capitolino: "A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale".