Lazio, Escalante: "Oggi l'importante era vincere. Col Bayern ce la metteremo tutta"

Subentrato nel secondo tempo della vittoria della Lazio sulla Sampdoria, Gonzalo Escalante ha commentato il risultato ai canali ufficiali del club: "Era una partita difficile. Nessuna gara in Italia è semplice. Se giochiamo come sappiamo, abbiamo sempre grandi possibilità di vincere. Abbiamo analizzato la Samp tutta la settimana e sapevamo che oggi era una guerra. Siamo contenti di averla vinta. Sono molto felice. L’importante era vincere. Sono tre punti fondamentali. Bayern? Tutti vogliono giocate la Champions. Martedì è una partita che tutti sognano. Il Bayern è forte ma lo siamo anche noi. Martedì ce la metteremo tutta per vincere. Ambientamento? Sono contento di essere qua con questo gruppo meraviglioso. Penso a giocare e quando il mister ha bisogno di me io ci sono".