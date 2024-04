Lazio, Fabiani su Zaccagni: "Vogliamo rinnovare, cercheremo di accontentarlo"

Il futuro di Mattia Zaccagni è uno dei temi delicati in questi giorni in casa Lazio. L'ex Verona ha un contratto fino al 2025 e il suo futuro è decisamente in bilico, tra voci di un futuro lontano da Roma e le dure parole dell'agente Giuffredi dei giorni scorsi. Oltre al futuro di Zaccagni, anche il destino di Kamada è ancora tutto da definire in casa biancoceleste. Il giapponese è in scadenza, ma ha una clausola a suo favore per prolungare il contratto per altre tre stagione. Sulla questione Zaccagni e sul futuro di Kamada si è soffermato oggi il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, nel corso di un lungo intervento ai canali ufficiali biancocelesti. Queste le sue parole: "Dopo aver chiuso il tema Anderson, passeremo anche ad affrontare la questione Zaccagni, un ragazzo in scadenza nel 2025 e cercheremo di andare incontro alle esigenze del ragazzo, che nonostante gli infortuni ha dimostrato di dare un apporto significativo alla Lazio.

Poi da qui a sottoscrivere un contratto ci deve anche essere la volontà dall'altra parte. Su Kamada per esempio bisogna fare chiarezza su una cosa. Ci siamo legati al giocatore con un contratto annuale, noi volevamo fare un accordo pluriennale poi il giocatore ha voluto provare un'avventura di un solo anno, avendo poi la possibilità di attivare una clausola per legarsi alla Lazio per più stagioni. Noi lo volevamo e lo abbiamo accontentato, poi vedremo cosa vorrà fare Daichi con il suo entourage. L'importante è andare avanti con la programmazione della società".