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Milan, buone notizie per Gila: smaltito il fastidio al ginocchio. Le ultime su Gabbia
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Sospiro di sollievo per il Milan. Secondo quanto raccolto, infatti, Mario Gila non farà esami clinici per il fastidio accusato ieri, nei minuti finali della partita con la Juventus, al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.
Il difensore spagnolo, uscito pochi minuti prima del gol del pareggio bianconero firmato da Gatti, oggi a Milanello ha svolto regolarmente una seduta di scarico post match, come tutti i suoi compagni. Non preoccupa in vista di Lazio-Milan, gara in cui ovviamente sarà un ex.
Buone notizie, anche se è presto per vederlo in campo, anche da Matteo Gabbia. Il difensore italiano ha iniziato a correre in maniera individuale: il suo rientro in gruppo sarà valutato in base alle reazioni della caviglia infiammata.
Fonte Da Milano, Antonello Gioia e Pietro Mazzara
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