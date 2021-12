Lazio-Galatasaray, non ci sarà Terim. Il tecnico ricoverato per un problema gastrointestinale

vedi letture

Fatih Terim non sarà presente giovedì per Lazio-Galatasaray. Il club turco fa sapere che il tecnico è stato trasferito ieri pomeriggio in ospedale per un problema gastrointestinale. Dopo i vari accertamenti delle ultime 24 ore, Terim è tornato oggi a guidare la squadra con un permesso speciale da parte dei medici di sole due ore. Tuttavia l'ex allenatore di Fiorentina e Milan, 68 anni, è rientrato nuovamente in ospedale per proseguire la degenza e le sue condizioni, fa sapere la società, sono costantemente monitorate.