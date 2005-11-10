Ufficiale Halhal è il 12° colpo in entrata del Venezia: "Mi ha presentato un progetto ambizioso"

5 milioni più bonus per il difensore che arriva a titolo definitivo dal KV Mechelen. Si tratta del 12 acquisto del Venezia in questa sessione di calciomercato

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore Redouane Halhal, che ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030". Questo il comunicato del club neroverde, che ufficializza un altro innesto - l'ennesimo - per la rosa di mister Stroppa.

Il comunicato del Venezia

"Nato il 5 marzo 2003 a Montpellier, in Francia, ma di nazionalità marocchina, Halhal muove i primi passi nel settore giovanile del Montpellier, dove completa il proprio percorso di formazione prima del trasferimento all'Atlético Madrid nella stagione 2023/24. Nell'estate del 2024 si trasferisce nei Paesi Bassi per vestire la maglia dell'Helmond Sport. Con il club olandese colleziona 32 presenze, impreziosite da una rete, per poi passare al KV Mechelen, che lo porta in Belgio nella stagione successiva. Con la formazione belga totalizza 34 presenze, un gol e due assist. A livello internazionale, dopo una presenza con la Francia Under 17, Halhal sceglie di rappresentare il Marocco, indossando le maglie delle selezioni Under 20 e Under 23 prima di approdare in nazionale maggiore con cui ha finora collezionato cinque presenze, due delle quali ai recenti Mondiali, disputando da titolare l'intera gara contro il Canada e quella contro Haiti. Benvenuto in arancioneroverde, Redouane".

Le prime parole di Redouane Halhal

“Il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin da subito - ha sottolineato lo stesso Halhal ai canali ufficiali del Venezia -. Entrare a far parte del Venezia è una grande opportunità e una scelta che ho fatto con entusiasmo. La città è splendida, lo stadio è affascinante e il centro sportivo offre tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per lavorare al meglio. Sono davvero felice e pronto a indossare la maglia arancioneroverde. Mi considero un difensore con una mentalità forte e determinata. Mi piace costruire il gioco partendo dal basso, portare palla quando c'è spazio e mettere i miei compagni nelle migliori condizioni per essere pericolosi. Ho sentito parlare dell'importanza della tifoseria per questa città e per questo club: non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e vivere insieme a loro questa nuova avventura. È un grande orgoglio poter indossare questi colori e darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata accordata".

Venezia forza 12

Redouane Halhal, che arriva per 5 milioni di euro più bonus, è il 12esimo nome in entrata del Venezia in questo primo mese di calciomercato dopo quelli del giovane Pozzi in porta, di Bella-Kotchap, Ale Gomes e Matias Moreno in difesa, di Helgason e Basic a centrocampo, di Correia sulla fascia destra, dei giovani Lorenzo Berardi e Kornel Lisman sulla sinistra e infine di Rrahman e Akor Adams per l'attacco.