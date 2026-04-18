Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa"
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Protagonista dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, Mario Gila ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Siamo molto contenti perché le sensazioni difensive sono importanti, fuori casa avevamo gare complicate. Non diamo retta ai fattori offensivi, dipende dalle gare. Vincere qui ci regala forza e mentalità positiva".
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