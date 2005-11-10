Ufficiale
Milan Women, accordo triennale con il portiere americano Sally Ann Rainey
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AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sally Ann Rainey. Il portiere americano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029.
Sally, classe 2002, approda in rossonero dopo un percorso nel calcio universitario americano, dove ha collezionato numerose presenze, maturato esperienza e ottenuto anche riconoscimenti individuali. Nell'ultima stagione ha, inoltre, vestito la maglia della ŽFK Crvena Zvezda.
Sally Ann Rainey indosserà la maglia numero 24.
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