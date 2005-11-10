Ufficiale Parma Women, accordo biennale con la statunitense Erin Gianna Healy

Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato la calciatrice Erin Gianna Healy, che entra a far parte della rosa gialloblu, contratto sino al 2028, dopo la conclusione della sua esperienza con l’Adelaide United FC.

Erin Gianna Healy, la carriera

Attaccante classe 2001, è cresciuta negli Stati Uniti con la Gonzaga University prima di iniziare la carriera professionistica in Portogallo, con l'Albergaria. Dopo una stagione in Australia con l'Adelaide United, nel 2025 ha debuttato con la nazionale maggiore della Repubblica d'Irlanda, che rappresenta grazie alle sue origini familiari.

Healy prende la parola

Queste le prime parole di Healy come nuova giocatrice del Parma Calcio: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Parma Calcio. Fin dal primo giorno, il Club, lo staff e le mie compagne mi hanno fatto sentire a casa, rendendo il mio inserimento semplice e naturale. Non vedo l’ora di lavorare duramente e dare tutto per questa maglia e per i nostri tifosi. Sono entusiasta di ciò che ci aspetta e convinta che, insieme, potremo raggiungere grandi risultati in questa stagione".